Разрушенная стена на курской «заброшке» придавила троих подростков

Курск, 11 апреля. Трагедия произошла в результате обрушения стены заброшенного дома в селе Харасея Дмитриевского района.

Дети решили сломать одну из стен здания во время игры. «Невинная» игра для подростков закончилась тяжелыми травмами.

Двоих школьников 12 и 13 лет в состоянии средней тяжести доставили в хирургическое отделение Дмитриевской ЦРБ. Медики диагностировали у пострадавших сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки.

Еще один 13-летний потерпевший в результате происшествия впал в кому. Прибывшие специалисты из столицы региона реанимировали мальчика. Сейчас пострадавший находится в сознании.

Обрушение стены жилого двухэтажного дома произошло в Барнауле, сообщал ФАН.