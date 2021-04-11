Четвертая волна коронавируса началась в Нью-Дели

Нью-Дели, 11 апреля. Власти Нью-Дели сообщили о начале четвертой волны коронавируса. Такое заявление сделал главный министр города Арвинд Кеджривал.

Распространение коронавирусной инфекции заметно ускорилось на территории Индии в последние недели. Причиной негативной динамики по COVID-19 в стране могла стать преждевременная отмена ограничительных мер, предположили специалисты.

Положительный результат теста на коронавирус получили 13,3 млн жителей Индии с начала пандемии. Порядка 12 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Власти страны временно остановили закупку лекарств от COVID-19 в связи с ухудшением эпидобстановки.