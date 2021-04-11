В Военной академии РВСН состоялся праздничный концерт по случаю Дня космонавтики

Москва, 11 апреля. Праздничный концерт «Улыбка Гагарина», посвященный Дню космонавтики, состоялся в военной академии РВСН имени Петра Великого. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе концерта прозвучали известные песни, написанные Александрой Пахмутовой на слова Николая Добронравова, а также любимые композиции первого космонавта Юрия Гагарина.

В мероприятии приняли участие солисты концертного ансамбля ЦДРА Ирина Сурина и Алексей Зубарев, певица Карина Роум, семейный дуэт Анастасия и Артем Яшины, а также студенты кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства. Почетным гостем торжественного мероприятия стал заведующий планетарием ЦДРА Дмитрий Мацнев.

Ранее стало известно, что департамент культуры Москвы подготовил масштабную культурно-образовательную программу мероприятий ко Дню космонавтики. Так, в парке «Северное Тушино» на подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец» пройдут кинопоказы отечественных фантастических фильмов. На центральной площади парка москвичи и гости столицы смогут посетить фотовыставку «Наш Гагарин». Выставки под открытым небом, посвященные Юрию Гагарину и другим советским космонавтам, также состоятся на Крымской набережной.