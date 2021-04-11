Пользователям iPhone назвали малоизвестные особенности рабочего стола смартфона

Москва, 11 апреля. Существует несколько особенностей рабочего стола iPhone, о которых не знает большинство пользователей. Разработчики Apple добавили в последние ОС новые функции.

Первая фишка, на которую обращают внимание пользователей, заключается в быстром переходе к приложению в папке. Функция работает на смартфонах, которые обладают 3D Touch. При появлении пропущенных уведомлений в приложении, которые находятся в каталоге на рабочем столе, нужно зажать на иконке папки палец. Затем откроется меню со всеми сообщениями.

Также можно одновременно перенести сразу несколько иконок. Для этого нужно продолжать держать одну картинку зажатым пальцем, а потом выбрать другие объекты. Следом произойдет автоматическая группировка. Пользователи iPhone также могут мгновенно передать скриншот через AirDrop. Для этого нужно выбрать иконку превью изображения, а после нажать на кнопку «поделиться». Все эти фишки появились на iPhone с последними обновлениями операционной системы.

В Сети появились фотографии iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. На них видно, что смартфоны получат черный блок камер. Информацию о будущих флагманских телефонах Apple опубликовал канал EverythingApplePro.