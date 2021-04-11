США выражают беспокойство из-за обстановки на границе России и Украины

Вашингтон, 11 апреля. Ситуация на границе Российской Федерации и Украины является тревожной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Обстановка на границе РФ и Украины является темой обсуждения между Соединенными Штатами, а также союзниками и партнерами в Европе, заметил он. Вашингтон надеется на взаимодействие с Москвой в областях, представляющих обоюдный интерес для двух государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что группировки российских войск в Ростовской области и на полуострове Крым не представляют угрозу для каких-либо стран и находятся на своих позициях в рамках проверки боевой готовности.

Песков ранее сообщил, что Российская Федерация не рассматривает вариант ведения войны с Украиной.