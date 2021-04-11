Картофель фри собственного производства скоро появится в Тульской области

Тула, 11 апреля. Дан старт развитию сельскохозяйственной промышленности в региональной особой экономической зоне «Узловая». Здесь уже активно развивается автомобилестроение. Ранее ФАН рассказывал, что в Тульской области скоро появится завод по производству двигателей. Теперь сделан первый шаг для строительства комплекса по переработке картофеля. На данном предприятии планируется производить картофель фри.

«Создание такого завода — стратегически важный проект для развития региона. Новое производство нацелено не только на замещение импортной продукции, которая сейчас поставляется из Европы, но и на развитие экспорта сельхозтоваров», – заявил министр экономического развития Тульской области Павел Татаренко. Выпускать готовую продукцию на заводе планируют в конце 2022-го – начала 2023-го года.

Планируется перерабатывать в год 200 тонн картофеля и выпускать при этом 100 тонн готовой продукции. Проект предусматривает объем инвестиций около 13 миллиардов рублей, а также создание более 160 рабочих мест.