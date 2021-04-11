Политика Банка России останется главным драйвером изменения ипотечного рынка

Москва, 11 апреля. Факторы, которые больше других влияли на рынок жилья в России, назвал генеральный директор оценочной компании «Прайм консалтинг» Никита Бабаев.

Резкий спрос на недвижимость пришелся на введение программы льготной ипотеки, апрель 2020 года. Было и еще несколько причин, почему жители России проявили такой большой интерес к квартирам. Об этом говорится в материале REGNUM.

Так, вложения в жилую площадь провоцировались снижением процентов по банковским вкладам. Кроме того, государство усилило этот стимул, введя налог на проценты по депозитам. Видя невыгодность банковских вкладов, граждане решили вкладываться в другой популярный инструмент.

Пандемия сделала строительство дороже по двум причинам: нехватка трудовых мигрантов и перебои с поставками некоторых материалов и инструментов. Вместе это дало рост цен до 30% в зависимости от региона. Перспективы рынка зависят от того, продлят ли льготную ипотеку и какая ставка будет у Центробанка. Однако Бабаев уверен, что ждать дальнейшего подорожания жилья не стоит, по его мнению, цены уже слишком перегреты.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее не поддержал продление льготной ипотеки, поскольку обесценивается государственная помощь по другим статьям.