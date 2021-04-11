Век Иордании: какой путь государство прошло за 100 лет

Иорданское Хашимитское Королевство празднует 100-летний юбилей. Иностранные лидеры начали поздравлять иорданцев в официальных обращениях и в социальных сетях.

«Боже, сохрани Иорданию и увековечь его славу, а также братство и любовь среди наших народов», — написал на личной странице в Twitter премьер-министр ОАЭ Мухаммад бин Рашид Аль Мактум.

في مئوية الأردن الشقيق .. نبارك لشعب النشامي ولأخي الملك عبدالله هذه المئوية .. للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة .. وما زال الأردن عمقاً عربياً صامداً بحكمة قيادته والتفاف شعبه .. حفظ الله الأردن وأدام عليها عزها .. وأدام الأخوّة والمحبة بين شعبينا .. pic.twitter.com/498GkFj2ys — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021

За этот срок страна прошла большой путь: от борьбы за свободу от Османской империи и отстаивания своих прав перед Черчиллем до примирения с Израилем и современных «дворцовых переворотов».

Каким был столетний путь Иордании и в каких обстоятельствах страна находится сейчас — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Основание государства, каткая история

Ранее территории Иордании входили в состав Османской империи, однако во время Первой мировой войны в 1916 году состоялось арабское восстание, которое возглавил шериф Мекки Хусейн бин Али аль-Хашими. В том сопротивлении он опирался на арабских националистов и помощь со стороны Великобритании, которая и добивалась от него начала антитурецкого восстания.

Четыре сына шерифа помогали ему в организации сопротивления, поиске союзников и фактическом контроле над захваченными территориями. Один из них, Абдалла I бин Хусейн, 11 апреля 1921 года провозгласил создание эмирата Трансиордания. По итогам Первой мировой войны эта территория входила в состав Британского мандата в Палестине, однако обладала полной автономностью.

Согласно Трансиорданcкому меморандуму, принятому Советом Лиги Наций 16 сентября 1922 года, эта часть региона с одобрения премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля была исключена из территорий, предназначенных для заселения еврейскими поселенцами.

Эмират стал независимым государством в 1946 году и был переименован в Хашимитское королевство Трансиордания. Абдалла I стал его королем и основоположником правящей династии. Современное же название страна получила только в 1949 году, после первой арабо-израильской войны.

«Арабская весна»

Волна протестов 2011 года, захватившая весь арабский мир, достигла в том числе и Иордании. Вдохновленные успехом тунисской революции граждане в конце января начали требовать отставки правительства. Демонстрации проходили во многих городах королевства, а их участниками стали выше 5 тысяч человек. Причинами волнений стали высокая инфляция, а также бедность и безработица, усилившиеся во времена работы премьер-министра Самира ар-Рифаи.

Для снижения социального напряжения Абдалла II распустил правительство и назначил нового премьера Маруфа аль-Бахита. Впрочем, в феврале того же года и этот кабинет министров был отправлен в отставку. Параллельно с этими кадровыми перестановками власти пытались стабилизировать обстановку за счет вливания 500 млн долларов в экономику. Эти деньги употребили на выплаты зарплат госслужащим, а также для регулирования цен на национальном рынке.

Обозначенные средства стране выделили США, Евросоюз и Саудовская Аравия.

Внешнеполитический курс

Несмотря на то, что население Иордании на 55% состоит из палестинцев (при 35% непосредственно иорданцев), страна не имеет острых разногласий с соседним Израилем. Иордания стала вторым после Египта арабским государством, нормализовавшим отношения с израильтянами. Мирный договор между странами был подписан еще в 1994 году, тогда же были установлены полные дипломатические отношения.

По условиям мирного договора, Иордании гарантировался статус хранителя мусульманских и христианских святых мест в Иерусалиме в любых последующих мирных соглашениях с палестинцами, так же, как и израильтяне, считающими этот город своей столицей.

Несмотря на относительное спокойствие, современный иорданский парламент настроен скорее пропалестински. Амман и Тель-Авив периодически предпринимают близкие к провокационным действия, но даже будучи прохладными, отношения между государствами остаются относительно нейтральными.

Возможно, спокойные отношения с важным политическим партнером США сыграли свою роль и в американо-иорданских отношениях.

В настоящее время Амман является одним из основных союзников Вашингтона вне НАТО. Заключенный еще в 2008 году Меморандум понимания регламентирует оказание экономической помощи Иордании. Впрочем, эта тенденция наметилась и ранее.

За все время независимости государства американское правительство выделило иорданцам уже свыше 9 миллиардов долларов помощи.

Не остаются в стороне и соседи — более богатые страны региона стабильно поддерживают иорданцев.

В настоящее время Иордания является членом ООН и ее профильных учреждений (в том числе Всемирного Банка, МВФ, ВТО). Также страна входит в Лигу арабских государств, Арабский фонд экономического и социального развития, Арабский валютный фонд, Совет арабского экономического единства, Исламский банк развития, Международную конфедерацию свободных профсоюзов, Экономическую и социальную комиссию для Западной Азии, а также принадлежит к Движению неприсоединения (международная организация, основывающаяся на принципах неучастия в военных блоках).

Иордания находится в постоянном поиске новых деловых контактов, которые могли бы помочь в решении национальных проблем. При этом страна старается сохранять некий баланс в отношениях с другими странами, чтобы не лишать себя перспектив нового партнерства.

Политический баланс

Государственный курс на политический нейтралитет прежде всего основывается на экономической необходимости.

Оценивая современную ситуацию в Иордании, можно отметить ряд серьезных проблем.

Дефицит энергоресурсов (96% потребностей королевства удовлетворяют поставки топлива из других стран).

Нехватка воды (большую часть территорий королевства занимают пустыни, которые год от года увеличиваются).

Безопасность (близость к Сирии и Ираку может быть чревата проникновению в страну радикальных исламистов).

Миграционный кризис (в стране находятся несколько миллионов человек из других стран, находящие в статусе беженцев).

Эти проблемы не идут на пользу иорданской экономике, а как следствие — внутренней ситуации в стране. Показатели инфляции и безработицы все еще близки к критическим. Импорт страны превышает экспорт, и такая ситуация заставляет Амман балансировать в политических вопросах и постоянно искать новых деловых партнеров.

Попытка переворота и публичное примирение

Несмотря на снижение напряжения после «арабской весны» внутренняя обстановка в государстве сейчас все еще напряжена.

В начале апреля иорданские власти заявили о предотвращении готовящегося в стране государственного переворота, о чем сообщило издание Washington Post. 3 апреля, был задержан бывший наследный принц Иордании Хамза бин Хусейн и еще 20 человек, подозреваемых в заговоре против действующего правителя Абдаллы II.

Хамза является старшим сыном покойного короля Хусейна, и сводным братом нынешнего главы государства. Он являлся наследным принцем Иордании в течение четырех лет, прежде чем этот титул был передан старшему сыну Абдаллы II.

На время следствия подозреваемый член королевского семейства был помещен под домашний арест в своем дворце в Аммане. Источник в иорданских спецслужбах сообщил прессе, что план смены власти был «хорошо организован» и поддержан некими иностранными силами.

"Whatever #Hamzah was planning, his rhetoric was aimed at corruption and incompetence in high places. While his rebellion failed, the prince may have succeeded in drawing international attention to issues deeply felt by most #Jordan-ians" https://t.co/SxnAKVRnsx — The MENA Brief (@menabrief) April 10, 2021

В течение нескольких последующих дней семейная ссора, похоже, была решена. СМИ сообщили о том, что провинившийся принц официально присягнул на верность своему брату,

«Я отдаю себя в руки Его Величества короля... Я останусь верен Конституции дорогого Иорданского Хашимитского королевства», — приводит пресс-служба правительства слова Хамзы бин Хусейна.

Несмотря на эти разногласия, 100-летие государства еще более способствовало семейному примирению. 11 апреля король Иордании и его брат впервые после этого инцидента появились на публике вместе.

Jordan’s King Abdullah II and his half brother Prince Hamzah made their first joint public appearance Sunday since a palace feud last week, via AP https://t.co/xDiSLuBDjF — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) April 11, 2021

Королевский дворец опубликовал совместную фотографию Абдаллы II, Хамзы бин Хусейна и других высокопоставленных лиц на могиле короля Талала в Аммане. Данный шаг от Абдаллы II можно оценивать скорее как примирительный.

По всей вероятности, знаменательная для всей страны дата оказалась важнее внутренних разногласий правящего семейства. По крайней мере это продемонстрировали СМИ. Не исключено, что власти тем самым послали месседж и простым гражданам: проблему удалось решить посредством диалога, а не силовым путем.

Нельзя сказать, что эти 100 лет оказались временем процветания и легкой жизни иорданцев. Напротив — географическое расположение, особенности климата и дефицит базовых ресурсов наполнили историю этой страны трудностями и лишениями.

Несмотря на все это страна продолжает стремление к иной жизни и концентрируется на своих сильных сторонах. Современное развитие отраслей туризма, сервиса, финансовых услуг, промышленности и цифровой экономики в перспективе еще может в корне изменить ситуацию. В новый век своего существования Иордания вступает с большими планами и масштабными амбициями, но только время покажет, насколько успешна она станет на этом пути.