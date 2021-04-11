Патрули на улицах и агитация: в Чаде проходят выборы президента

Нджамена, 11 апреля. Президентские выборы проходят сегодня в Республике Чад. Избирательные участки открылись в семь утра по местному времени.

Действующий глава государства Идрис Деби уже проголосовал в столичном районе Джамбал Нгато. Вместе с ним на избирательный участок прибыла его супруга. Безопасность первых лиц обеспечивала республиканская гвардия.

Президент выступил перед прессой, заявив, что выборы проходят в соответствии с Конституцией Чада. Он также обратился к населению страны с призывом принять участие в голосовании:

«Я призываю всех чадцев выйти и исполнить гражданский долг — выбрать лучшего кандидата».

Ряд СМИ наблюдали за прибытием урн для голосования. Журналисты отмечали, что многие избирательные участки открывались с опозданием. Их работа должна продолжиться до пяти часов вечера по местному времени.

За выборами наблюдает международная миссия, которую возглавил бывший премьер-министр Демократической Республики Конго Эварист Маби Мулумба. Кроме него в делегацию входят еще 20 человек. Они должны составить окончательный отчет об избирательном процессе.

Обстановка в африканской республике относительно спокойная. Безопасность в Нджамене обеспечивают силовики, которые патрулируют город. При этом в районе Чагуа сторонники оппозиции попытались выйти на митинг против переизбрания Деби. Они подожгли несколько автомобильных покрышек, однако полиция быстро разогнала протестующих, а пожарные службы потушили огонь.

Идрис Деби руководит Чадом на протяжении 30 лет. Он надеется одержать победу и остаться на шестой президентский срок. У политика есть на это все шансы, так как в текущем голосовании у него нет серьезных конкурентов. Двух оппозиционеров не допустили к выборам, а еще несколько человек предпочли отказаться от участия в гонке и призвали бойкотировать избирательный процесс. Однако Верховный суд не принял их самоотвод и оставил имена политиков в бюллетенях.