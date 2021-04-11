Белые тигры переезжают из зоопарка в заповедник штата Колорадо. ФАН-ТВ

Правительство Аргентины приняло непростое решение по переселению пары редких белых тигров, чтобы улучшить их качество жизни. Дорога до пункта назначения займет 20 часов: полет продлится 11 часов, а еще девять уйдет на дорогу от аэропорта Далласа до заповедника.

Тигр Риано родился 14 лет назад в зоопарке столицы Аргентины, сейчас его вес достигает 195 килограммов. Его 127-килограммовой спутнице Клео исполнилось 12 лет — она появилась на свет в зоопарке в Канаде. Заповедник в Колорадо занимает площадь 720 гектаров. На его территории проживают несколько видов диких животных, некоторые из них находятся на грани исчезновения.