Водитель Ford вылетел в кювет и погиб в Волгоградской области

Волгоград, 11 апреля. Мужчина за рулем иномарки не справился с управлением, что привело к опрокидыванию в кювет. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы.

Смертельная авария произошла на трассе Котовка — Даниловка. Ее жертвой стал водитель автомобиля Ford, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По словам очевидцев, иномарка вылетела на левую обочину, а затем оказалась в кювете. Вероятно, ДТП случилось из-за того, что гражданин потерял управление. Причину этого предстоит установить специалистам.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. Врачи скорой помощи констатировали смерть водителя.

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