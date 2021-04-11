В Госдуме назвали евродепутата Вебера провокатором после заявлений о России

Москва, 11 апреля. Депутат Госдумы РФ Андрей Морозов раскритиковал главу Европейской народной партии Манфреда Вебера за призыв к антироссийским санкциям.

Вебер выступил с заявлением, в котором рекомендовал ужесточить ограничения в отношении Москвы. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ответил на слова европарламентария и назвал Вебера провокатором.

По мнению Морозова, Европе стоит направить силы на мирное разрешение ситуации в Донбассе, а не заниматься русофобскими настроениями.

«Сейчас международное сообщество (особенно в Европе) должно сплотиться и оказать необходимое давление на киевский режим для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в Донбассе», — заключил депутат Морозов.

Ранее активисты из Нью-Йорка потребовали от США прекратить обострять ситуацию в Донбассе. Участники акции призвали остановить наращивание военных действий США и НАТО против ЛДНР и России.