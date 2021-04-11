Ученые рассказали о пользе фиников для женского здоровья

, 11 апреля. Регулярное употребление фиников поможет женщине поддерживать свое здоровье на нормальном уровне.

В экзотических плодах пальмы содержится аминокислота триптофан, которая синтезирует в организме человека гормон радости. Употребление в день хотя бы двух-трех фиников способно укрепить нервную систему и улучшить настроение женщины.

Финики являются особенно полезными во время гормональных сбоев, беременности и менопаузы. Также их рекомендуют подросткам. Кроме того, в составе плодов содержится отвечающий за крепкий сон мелатонин.

Установлено, что финики способны укрепить мышцы матки, что поспособствует легкому протеканию беременности и менее болезненным родам. Известно, что во время менструального периода эти экзотические плоды могут снять спазмы и боли. Также они повышают уровень гемоглобина в крови.

Не так давно британские ученые изучили влияние состояния беременности на течение коронавирусной инфекции нового типа. Выяснилось, что беременные женщины чаще переносят его в тяжелой форме.