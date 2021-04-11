Прокуратура Египта обнародовала причину смертельного столкновения поездов

Каир, 11 апреля. Генеральная прокуратура страны заявила о том, что основной причиной столкновения двух пассажирских поездов стал человеческий фактор.

Расследование железнодорожной катастрофы в египетской провинции завершилось. Специалисты выяснили, что в момент аварии начальник отдела контроля за движением составов отсутствовал на рабочем месте.

Кроме того, диспетчер контрольного участка в Асьюте несвоевременно сообщил машинисту скорого поезда о наличии на пути следования другого состава. Еще один сотрудник железной дороги повторно не предупредил машиниста идущего следом состава об остановке поезда.

Также при экстренной остановке грубо нарушили правила машинист первого поезда и его помощник. Следователи выяснили, что помощник машиниста и диспетчер одного из участков употребляли наркотические вещества.

Ранее ФАН писал о гибели 32 людей при столкновении поездов в Египте.