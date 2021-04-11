Волна смыла в открытое море жителя Кунашира во время рыбалки

Южно-Курильск, 11 апреля. Мужчина рыбачил и вдруг его смыло волной со скалистого берега и унесло в море. Инцидент произошел в районе мыса Столбчатый в 15 километрах от столицы Кунашира.

Берег, с которого смыло рыбака, скалистый и отвесный. Сахалинские спасатели выехали на место происшествия. К поискам привлекли восемь человек и четыре единицы техники.

Специалисты обследовали береговую полосу, но поиски не дали результатов. Спецоперации будут продолжены завтра. Отмечается, что выбраться самостоятельно из воды в этом районе достаточно трудно, поскольку берега обрывистые и скалистые.

Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел на реке Меша в Лаишевском районе, сообщал ФАН. Двое мужчин провалились под лед во время рыбалки, но были спасены.