Банги, 11 апреля. Полиция задержала двух членов незаконных вооруженных формирований недалеко от камерунской границы в городе Белоко. Оба прибыли в Центральноафриканскую Республику из Чада. После разгрома бандформирований иностранные наемники стремятся покинуть территорию страны.

«Во время патрулирования города полиция задержала двух головорезов, которые не говорят ни на французском, ни на санго (национальный язык в ЦАР. – Прим. ФАН). В ходе расследования мы получили доказательства их причастности к множеству военных преступлений», — сообщил источник в силовом ведомстве ЦАР изданию Le Potentiel Сentrafricain.

Чадцам также предъявили обвинения в хранении оружия и незаконном пересечении границы Центральноафриканской Республики. В полиции добавили, что задержанные воевали против правительственных сил в составе конгломерата группировок, объединившихся в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), которую возглавляет экс-президент Франсуа Бозизе. Последний объявлен в розыск за попытку госпереворота.

Центральноафриканская армия продолжает зачистку территории страны от бандитов, которые остались после разгрома группировок боевиков. Ранее советник президента ЦАР по вопросам нацбезопасности Валерий Захаров сообщил об освобождении города Нием на северо-западе республики.