Профессиональный спасатель застрявших котиков появился в Иванове

Иваново, 11 апреля. Ивановский арборист Дмитрий Забелин второй раз за месяц спас застрявшего на дереве кота. Животное не могло спуститься самостоятельно около четырех дней.

Черный котенок забрался на высоту четвертого этажа. Однако самостоятельно спуститься он не смог. Местные жители, заметившие животное, обратились к арбористу, который недавно снимал другого застрявшего на дереве кота. Последний оказался с ошейником. Однако его хозяев так и не нашли. Кота приютила местная жительница. Что касается второго, неизвестно, домашний он или уличный.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от действий Дмитрия Забелина. Многие поблагодарили мужчину за его работу. Некоторые жители Иванова признались, что не смогли бы сами помочь застрявшему на дереве коту, так как боятся высоты.

Еще одна история со спасением четвероногих пушистиков произошла в Ижевске. Кошки оказались заперты в кафе «Мяулэнд», закрытом из-за долгов. Неравнодушные граждане, узнав о случившемся, обратились к местным властям, которые оказали содействие в спасении животных.