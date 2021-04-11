Солдаты ЦВО получат до конца года десять единиц инженерной техники

Абакан, 11 апреля. Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) получат десять единиц спецтехники, говорится в сообщении ЦВО.

Передача инженерной, железнодорожной и автомобильной техники состоится в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В течение года для нужд военнослужащих в Хакасии будут поставлены железнодорожный кран КЖ-25, автомобильные краны, грузовой автотранспорт, тракторный тягач-дозировщик и универсальные сваебойные аппараты УСА-2М.

Железнодорожное соединение было сформировано 6 июля 1932 года. Его военнослужащие принимали участие в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. Личный состав был задействован во время ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, тушения лесных пожаров в Красноярском крае, а также Республиках Хакасия и Тыва.

Зенитчики ЦВО ранее провели торжественные мероприятия в честь Дня войск противовоздушной обороны.