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Солдаты ЦВО получат до конца года десять единиц инженерной техники

Солдаты ЦВО получат до конца года десять единиц инженерной техники

Абакан, 11 апреля. Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) получат десять единиц спецтехники, говорится в сообщении ЦВО.

Передача инженерной, железнодорожной и автомобильной техники состоится в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В течение года для нужд военнослужащих в Хакасии будут поставлены железнодорожный кран КЖ-25, автомобильные краны, грузовой автотранспорт, тракторный тягач-дозировщик и универсальные сваебойные аппараты УСА-2М.

Железнодорожное соединение было сформировано 6 июля 1932 года. Его военнослужащие принимали участие в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. Личный состав был задействован во время ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, тушения лесных пожаров в Красноярском крае, а также Республиках Хакасия и Тыва.

Зенитчики ЦВО ранее провели торжественные мероприятия в честь Дня войск противовоздушной обороны.

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