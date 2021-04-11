Президент Чехии будет передвигаться на инвалидной коляске

Прага, 11 апреля. Чешский президент Милош Земан теперь будет передвигаться в инвалидном кресле из-за проблем с ногами. Об этом глава государства рассказал в интервью местным журналистам.

Милош Земан неоднократно рассказывал СМИ, что у него наблюдаются проблемы со здоровьем. Однако про инвалидную коляску президент не спешил говорить, ожидая заключения докторов.

«Я решил пересесть на коляску. Уже сейчас передвигаюсь на коляске в Lany (загородная резиденция. — Прим. ФАН) и иногда на Пражском граде. И это очень удобно», — сообщил Земан.

Как стало известно ранее, чешский лидер полностью доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V».