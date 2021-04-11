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Российский броневик ЗИЛ «Каратель» возглавил топ самой необычной военной техники

Российский броневик ЗИЛ «Каратель» возглавил топ самой необычной военной техники

Оттава, 11 апреля. Российский ЗИЛ «Каратель» стал лидером списка самой необычной и малоизвестной военной техники мира, составленного канадскими журналистами.

Аналитики портала Hot Cars составили перечень малоизвестных, но необычных и мощных образцов военной техники со всего мира. Эксклюзивный перевод материала представляет Федеральное агентство новостей. На первом месте этого списка оказался разработанный в России бронированный внедорожник ЗИЛ «Каратель», внешний вид которого успел наделать много шума в информационном пространстве после того, как фотографии этого авто были опубликованы в Сети.

Внедорожник представляет собой легкий бронеавтомобиль для перевозки вооруженных бойцов, отметили журналисты. По их словам, несмотря на то, что ЗИЛ «Каратель» относится к легкому классу, машина имеет хорошее бронирование, способное защитить находящихся внутри людей от пуль и мин. Аналитики отметили, что авто является весьма вместительным, благодаря чему при помощи внедорожника можно транспортировать до десяти солдат с вооружением и оснащением. Под капотом у бронеавтомобиля находится 8-цилиндровая турбодизельная силовая установка мощностью 730 лошадиных сил. Эксперты отметили, что такой мощный двигатель позволяет образцу развивать максимальную скорость до 150 километров в час, ввиду чего ЗИЛ «Каратель» является самым быстрым представителем класса подобной техники из когда-либо созданных в мире.

Авторы топа включили в него также французские бронированный разведывательный багги Panhard CRAB и броневик Arquus Scarabee, американские бронеавтомобили Cougar 6X6, JLTV и стелс-эсминец Zumwalt, израильские танк Carmel Street-Fighting Tank и багги Mantis Armored Vehicle, шведский средний танк CV90120-T Ghost и монструозную реактивную систему залпового огня Jahanam Launcher из ОАЭ.

Ранее американские аналитики рассказали, как России удалось завоевать мировой оружейный рынок, добившись больших объемов экспортных поставок.

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