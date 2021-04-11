Российский броневик ЗИЛ «Каратель» возглавил топ самой необычной военной техники

Оттава, 11 апреля. Российский ЗИЛ «Каратель» стал лидером списка самой необычной и малоизвестной военной техники мира, составленного канадскими журналистами.

Аналитики портала Hot Cars составили перечень малоизвестных, но необычных и мощных образцов военной техники со всего мира. Эксклюзивный перевод материала представляет Федеральное агентство новостей. На первом месте этого списка оказался разработанный в России бронированный внедорожник ЗИЛ «Каратель», внешний вид которого успел наделать много шума в информационном пространстве после того, как фотографии этого авто были опубликованы в Сети.

Внедорожник представляет собой легкий бронеавтомобиль для перевозки вооруженных бойцов, отметили журналисты. По их словам, несмотря на то, что ЗИЛ «Каратель» относится к легкому классу, машина имеет хорошее бронирование, способное защитить находящихся внутри людей от пуль и мин. Аналитики отметили, что авто является весьма вместительным, благодаря чему при помощи внедорожника можно транспортировать до десяти солдат с вооружением и оснащением. Под капотом у бронеавтомобиля находится 8-цилиндровая турбодизельная силовая установка мощностью 730 лошадиных сил. Эксперты отметили, что такой мощный двигатель позволяет образцу развивать максимальную скорость до 150 километров в час, ввиду чего ЗИЛ «Каратель» является самым быстрым представителем класса подобной техники из когда-либо созданных в мире.

Авторы топа включили в него также французские бронированный разведывательный багги Panhard CRAB и броневик Arquus Scarabee, американские бронеавтомобили Cougar 6X6, JLTV и стелс-эсминец Zumwalt, израильские танк Carmel Street-Fighting Tank и багги Mantis Armored Vehicle, шведский средний танк CV90120-T Ghost и монструозную реактивную систему залпового огня Jahanam Launcher из ОАЭ.

Ранее американские аналитики рассказали, как России удалось завоевать мировой оружейный рынок, добившись больших объемов экспортных поставок.