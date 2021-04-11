Истории болезни россиян внесут в единую базу данных

Москва, 11 апреля. Вертикально-интегрированные медицинские информационные системы (ВИМИС) соберут все истории болезней россиян в единую базу и помогут качественней лечить пациентов.

В пилотном режиме ВИМИС работает для онкологических больных, данные собираются из пяти регионов и четырех научно-медицинских исследовательских центров. К 2024 году систему запустят по всем основным заболеваниям, сообщили в Минздраве РФ.

Благодаря этой системе лечащий врач сможет посмотреть анамнез, оценить состояние пациента и принять решение по его дальнейшему лечению, при этом неважно его месторасположение. Оказание медицинских услуг можно будет контролировать в каждом отдельном случае. Информация будет доступна лечащему врачу и главным внештатным специалистам министерства здравоохранения. Специалисты региональных минздравов, сотрудники научных учреждений смогут увидеть только обезличенные данные.

ВИМИС будут интегрированы в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это поможет отслеживать и оценивать маршрут каждого отдельного пациента, уровень оказания медицинской помощи в целом и проводить научные исследования.

Изучение обезличенных историй болезни пациентов с COVID-19 позволило британским ученым выявить новые симптомы заболевания. Больные жаловались на проблемы со слухом и вестибулярным аппаратом.