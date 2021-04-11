Битмейкер Слава Марлоу признался, что у него обнаружили опухоль

Москва, 11 апреля. Кумир подростков, битмейкер Слава Марлоу сообщил поклонникам в Instagram, что врачи обнаружили доброкачественную опухоль у него на затылке.

Артист рассказал о своем диагнозе не ради жалости со стороны фанатов, а для привлечения внимания к теме благоворительности. Слава Марлоу выпустил серию подушек со своим изображением. Он пообещал, что передаст вырученные от их продажи средства в фонд Константина Хабенского, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

«Дело в том, что я вам не говорил, но у меня в затылке большая киста (типа доброкачественная опухоль) лет с 14, и я осознал, что я давно не проходил обследований и отпустил эту ситуацию», — написал музыкант в соцсетях.

Публикация всего за несколько часов собрала почти 150 тысяч лайков. Среди тех, кому понравилась идея Марлоу, оказался даже скандально известный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев).

Ранее сообщалось, что Слава Марлоу попал в ДТП в Москве. Музыкант заявил, что пострадавших в аварии нет, но сильно помялись бамперы у автомобилей. Артист обратился ко всем столичным водителям и попросил больше в него не врезаться.