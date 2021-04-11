Банги, 11 апреля. Жители центральноафриканского города Буар жалуются на отсутствие электроэнергии. Они обратились к властям ЦАР за помощью.

Столица префектуры Нана-Мамбере оказалась в тяжелом положении в декабре 2020 года. На населенный пункт напали боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые пытались совершить государственный переворот.

Буар получает электричество от тепловой электростанции, которой владеет французская компания Total. После атак бандитов она перестала работать, а люди остались без источника энергии. Жители населенного пункта обращались к владельцам ТЭС с просьбой возобновить работу. Однако никакого определенного ответа от представителей организации они не получили: станцию до сих пор не запустили.

Генеральный секретарь префектуры Хосе Сессора отметил, что без электричества экономика города оказалась в тяжелом положении. Руководство Буара включает подачу энергии всего три раза в неделю. Этого недостаточно для полноценной жизни. В итоге многие пытаются самостоятельно обеспечить себя, используя генераторы.

Населенный пункт обратился к правительству Центральноафриканской Республики за помощью. Горожане просят Банги повлиять на французскую компанию и ввести станцию в эксплуатацию. Буар не просто страдает от экономического упадка, но и оказывается легкой мишенью для бандформирований.

Власти ЦАР разгромили «Коалицию патриотов за перемены» (CPC). Вооруженные силы ведут зачистку территории от остатков боевиков, а правительство сосредоточено на восстановлении мира и стабильности в стране: беженцы возвращаются домой, возобновляется торговля, проходят культурные и спортивные мероприятия. Республика уже отметила Пасху, а 1 мая запланированы торжества, посвященные Дню труда.