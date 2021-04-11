МЧС исключило угрозу экологии на месте разлива мазута вокруг котельной в Выборге

Санкт-Петербург, 11 апреля. Корреспондент ФАН побывал на станции Выборг, где произошел разлив нефтепродуктов. В распоряжении редакции оказались фото и видео с места инцидента.

Происшествие экологического характера произошло пару дней назад на территории, где расположены депо и котельная. Специалисты узнали об этом только недавно.

К котельной подогнали цистерну с мазутом. К сливной арматуре был присоединен шланг. Возможно, соединение не было герметичным. Согласно предположительным данным, в результате утечки в почву попали от трех до семи тонн нефтепродукта. В МЧС подчеркнули, что людям и экологии разлитый мазут не угрожает.