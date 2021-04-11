Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл получит копию серебренного меча из видеоигры

Варшава, 11 апреля. Администрация польского города Огродзенец решила сделать подарок актеру Генри Кавиллу, исполнителю роли Геральта в «Ведьмаке», и изготовить для него реплику серебряного меча.

Администрация польского Огродзенеца решила сделать символический подарок Генри Кавиллу, который воплотил культового, в особенности для поляков, персонажа. Они хотят преподнести актеру точную копию меча из видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt. Местный художник и кузнец Артур Высоцкий c помощью традиционных инструментов уже выполнил работу.

Длина меча составляет 125 сантиметров, а весит оружие около полутора килограммов. На рукояти красуется литая голова волка, а также на клинке есть надпись: «Выковано в замке Огродзенец». Глава администрации заявил, что они хотели бы лично вручить меч Генри Кавиллу.

Сцены битвы при Соддене для первого сезона снимались именно в Огродзенце около села Подзамче, где есть старинный замок. Несмотря на то, что во время работы над новыми эпизодами команда не смогла выбраться в Польшу, после выхода «Ведьмака» интерес к сооружению невероятно вырос. В прошлом сезоне Подзамче посещали до 50 тысяч человек в месяц — и это в условиях карантина, отмечает администрация.

Съемки второго сезона завершились 2 апреля 2021-го, однако дата выхода нового «Ведьмака» пока не была объявлена. К этому событию сервис Netflix выпустил специальный ролик, в котором собрал самые яркие моменты и эпизоды со съемок.