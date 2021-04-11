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Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл получит копию серебренного меча из видеоигры

Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл получит копию серебренного меча из видеоигры

Варшава, 11 апреля. Администрация польского города Огродзенец решила сделать подарок актеру Генри Кавиллу, исполнителю роли Геральта в «Ведьмаке», и изготовить для него реплику серебряного меча.

Администрация польского Огродзенеца решила сделать символический подарок Генри Кавиллу, который воплотил культового, в особенности для поляков, персонажа. Они хотят преподнести актеру точную копию меча из видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt. Местный художник и кузнец Артур Высоцкий c помощью традиционных инструментов уже выполнил работу.

Длина меча составляет 125 сантиметров, а весит оружие около полутора килограммов. На рукояти красуется литая голова волка, а также на клинке есть надпись: «Выковано в замке Огродзенец». Глава администрации заявил, что они хотели бы лично вручить меч Генри Кавиллу.

Сцены битвы при Соддене для первого сезона снимались именно в Огродзенце около села Подзамче, где есть старинный замок. Несмотря на то, что во время работы над новыми эпизодами команда не смогла выбраться в Польшу, после выхода «Ведьмака» интерес к сооружению невероятно вырос. В прошлом сезоне Подзамче посещали до 50 тысяч человек в месяц — и это в условиях карантина, отмечает администрация.

Съемки второго сезона завершились 2 апреля 2021-го, однако дата выхода нового «Ведьмака» пока не была объявлена. К этому событию сервис Netflix выпустил специальный ролик, в котором собрал самые яркие моменты и эпизоды со съемок.

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