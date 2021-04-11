Греция откроет консульство в Бенгази

Триполи, 11 апреля. Глава Министерства иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Бенгази с рабочим визитом, сообщил информированный источник из переходного Правительства национального единства Ливии.

Министр возглавит дипломатическую делегацию, в состав которой входят посол и первый советник президента европейского государства. Они планируют встретиться с заместителем премьер-министра Хусейном Аттия аль-Катрани.

«Стороны обсудят развитие дружественных отношений, и Никос Дендиас официально объявит об открытии консульства Греции в Бенгази», — рассказал источник.

Во время визита на восток Ливии министр иностранных дел намерен переговорить со спикером Палаты представителей Агилой Салехом в городе Аль-Губа.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на прошлой неделе посетил столицу североафриканского государства. В ходе поездки он встретился с коллегой Абд аль-Хамидом Дабибой. Политики обсудили развитие двусторонних отношений и открыли консульство европейской страны в Триполи.

Делегация Египта также накануне прибыла в Бенгази для обсуждения вопросов по возобновлению работы диппредставительства республики на востоке Ливии.