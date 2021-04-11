Литва получила очередную партию российского СПГ

Вильнюс, 11 апреля. Очередной танкер с российским сжиженным природным газом (СПГ) на борту прибыл в Литовскую Республику.

Судно-газовоз Coral Favia, которое обеспечивает регулярные поставки голубого топлива из Российской Федерации в Литву, вышло из порта Высоцка и прибыло в Клайпеду. Об этом сообщил портал Marinetraffic. Речь идет уже о четвертом за месяц танкере с российским сжиженным природным газом, сейчас он стоит у терминала СПГ-Independence, уточняет Baltnews.

В Литву доставлено примерно 9,5 тысячи кубометров СПГ. Всего же республика собирается получить 185,5 тысячи кубометров топлива в течение апреля.

Аналитики Института политического анализа в Вильнюсе ранее выяснили, что жители Литвы ностальгируют по СССР. К тому же многие граждане этой прибалтийской страны одобряют политику российского лидера Владимира Путина и высказывают недоверие в отношении Евросоюза, как стало известно из результатов опроса.