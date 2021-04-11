Суд назначил дату беседы по иску Баранец к депутату Оксане Пушкиной

Москва, 11 апреля. Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец подала в суд на парламентария Оксану Пушкину. Суд решил назначить беседу по данному заявлению на 29 апреля.

Истец считает, что ее честь и достоинство пострадали от поста в Telegram, автором которого якобы стала депутат Госдумы, сообщил источник ФАН.

Речь идет о публикации, сделанной летом 2020 года. Парламентарий якобы выразила недовольство деятельностью общественницы. Она отметила отсутствие у истицы профильного образования, возмутилась идеями о физическом наказании детей и отказе от вакцинации. Задела истицу и фраза о том, что она не является реальным членом института уполномоченных по правам человека.

Спустя полгода Ольга Баранец решила подать в суд. Она требует удалить указанный пост и опубликовать опровержение. В качестве моральной компенсации истица хочет получить 1 миллион рублей.