Дилма Русеф обвинила Болсонару в геноциде бразильцев

Сан-Паулу, 11 апреля. Экс-президент Бразилии Дилма Русеф обвинила действующего главу государства в «геноциде» и заявила, что Жаир Болсонару «оставил страну на произвол судьбы в условиях голода и болезней». Эти заявления прозвучали в интервью британскому изданию The Guardian.

По словам Русеф, если бы Болсонару не стал президентом, от коронавируса в Бразилии умерло бы куда меньше людей.

“O Brasil está à deriva em um oceano de fome e doenças”. Ao jornal britânico @guardian, aponto que a resposta genocida de Bolsonaro a Covid levou à catástrofe brasileira. A entrevista a @tomphillipsin você pode ler aqui:https://t.co/wkQ0HgyPen



Ou aqui: https://t.co/ZTCjxYL5OZ pic.twitter.com/OzrArUnM9J — Dilma Rousseff (@dilmabr) April 10, 2021

«С точки зрения концепции геноцида, Болсонару ответственен за все смертельные случаи, которые можно было бы предотвратить», — отметила член «Партии трудящихся» (PT).

Бразилия переживает худший момент пандемии — за последние три дня было зарегистрировано более 12 тысяч смертей от коронавируса. Согласно прогнозам, в апреле 2021 года ситуация будет только ухудшаться.

«Мы находимся в крайне тяжелом положении в Бразилии, так как у нас нет правительства, нет управления страной во время пандемии», — подчеркнула Руссеф.

Экс-президент обвинила Болсонару в саботаже программы вакцинации, отказе от введения строгих карантинных мер и отсутствии четкой политики экономической помощи бедным. Это привело к «трагедии ужасающих масштабов».

«Я не говорю, что в Бразилии не было бы смертельных случаев, это произошло во всех странах. Я имею в виду, что частично уровень смертности в стране вызван неправильными политическими решениями, которые продолжают действовать», — утверждает первая женщина-президент Бразилии.

Как и большинство бразильцев, Дилма Русеф считает катастрофический эффект пандемии в стране результатом неправильно политики действующего президента — который долгое время отрицал опасность коронавируса, утверждая, что это «легкий грипп» и пропагандируя оказавшийся бесполезным гидрохлорохин. В результате в 2021 году рейтинг президента Бразилии, который некоторое время удавалось удержать благодаря раздаче денег населению во время пандемии, вновь бьет антирекорды.

Катастрофическое положение системы здравоохранения в Бразилии, которое усугубляется быстро распространяющимся амазонским штаммом P1, продолжает обостряться.

За минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано 69,6 тысяч случаев заражения COVID-19. От последствий заражения коронавирусом скончались 2535 человек. Страна пережила худшую неделю с начала пандемии — 21 тысяча человек умерли смертей за семь дней.

Brasil registra a sua pior semana epidemiológica em número de óbitos desde o início da pandemia. Foram contabilizados 21.141 mortes. — Coronavírus Brasil (@CoronavirusBra1) April 10, 2021

С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 13,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией и 351,5 тысяч летальных исходов. Бразилия занимает второе место в мире по заражениям и смертности, уступая США, и на первом месте по ежедневной смертности.