От телескопа до спутника: как Россия повлияла на космическую отрасль Египта

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что космос стал важным полем сотрудничества России и Египта. Сейчас стороны находятся на стадии подписания соглашений для совместных проектов в этой сфере.

«Внеземное» партнерство держав длится уже несколько десятилетий. Именно Москва помогла североафриканской стране сделать рывок в изучении Вселенной.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, с чего началось космическое сотрудничество России и Египта и какими перспективами оно обладает.

«Поехали!»

Египет стал первопроходцем в познании околоземного пространства на Африканском континенте. В начале XX века страна уже обладала мощным для того времени телескопом и изучала небесные тела.

В 1943-м республика установила дипломатические отношения с СССР. Следующие 20 лет державы вели активное сотрудничество в научной, культурной и производственной областях, создавая общие проекты и предприятия.

Однако в космической сфере Москва ушла далеко вперед. В 1960-х годах Каир только начал использовать фотокамеры и высокоточный мониторинг объектов, а союзное государство уже отправило человека на околоземную орбиту. 12 апреля 1961-го первый в мире полет совершил Юрий Гагарин.

Через год после исторического события Герой Советского Союза посетил дружественный Египет. Президент Гамаль Абдель Насер торжественно принял летчика и наградил его высшим орденом республики — «Ожерельем Нила».

«Весь народ внимательно следил за вашим полетом, и своим радушным приемом, который он оказывает вам сейчас, выражает дружбу к советским гражданам», — заявил глава государства.

Визит оказался важным этапом космического сотрудничества СССР и Египта. Следующей ступенью для Каира стало создание Центра дистанционного зондирования в 1972 году и использование «внеземных» технологий при телевещании.

Однако период со второй половины 1970-х по 1990-е характеризуется стагнацией — страны не заключали крупные контракты по изучению околоземного пространства. Тесное партнерство возобновилось только в конце XX века.

На пороге тысячелетий

С 1998 года Каир встал на путь производства искусственных спутников Земли. На этом поприще ему помогали бывшие союзные государства, в том числе и Россия. Страна проводила обучение североафриканских специалистов, которые 28 апреля запустили первый египетский аппарат — Nilesat 101.

После этого республика утвердила Совет по исследованиям космической науки и техники. Его деятельность описана в отчете комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

В 2000 году Росавиакосмос подготовил проект соглашения о сотрудничестве с Египтом в космосе, также Каир и Москва заключили договор о совместных действиях в области мирного использования ядерной энергии. Эту тему в своей диссертации затронул действующий спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Следующие годы государства сместили ракурс партнерства на развитие энергетической сферы, торговых отношений и инвестиций. Однако это не помешало в дальнейшем реализовать еще более крупные космические проекты.

От слов к делу

В 2014 году произошел первый запуск египетского спутника дистанционного зондирования EgyptSat-2 с помощью российской ракеты-носителя «Союз-У». Каир заказал разработку оборудования у ракетно-космической корпорации «Энергия». Взлет состоялся 16 апреля с космодрома Байконур.

Управление аппаратом перешло в ведомство североафриканских специалистов в 2015 году. Однако в результате эксплуатации возникли непредвиденные неполадки. Действующему главе республики Абдель Фаттаху ас-Сиси пришлось отправить письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Политик призвал оказать пострадавшей стране необходимую поддержку.

Исправить технические показатели спутника попытались российские ученые, однако оборудование не подлежало восстановлению: бортовой компьютер не отвечал на команды. Сообщалось, что инцидент произошел не по вине «Энергии».

Для восстановления космической деятельности Египта отечественная компания разработала еще один аппарат — EgyptSat-A. Производитель утверждал, что новый объект обладает преимуществами по сравнению с предшественником. Его удалось успешно запустить в феврале 2019 года.

Повторный визит

Каир не забыл о вкладе РФ в его развитие. Поэтому в 2020 году в Египетском космическом агентстве, основанном три года назад, установили бронзовый бюст Юрия Гагарина. Инициатива принадлежала Российскому центру науки и культуры.

«Мы благодарны народу республики, который хранит добрые воспоминания о Юрии Гагарине и о временах тесного партнерства. Сегодня наши страны тоже сотрудничают в двустороннем формате и на мировой арене», — заявил Георгий Борисенко на церемонии открытия памятника.

На этой неделе Каир посетил еще один отечественный космонавт. Михаил Корниенко приехал в североафриканское государство в рамках празднования 60-летия первого полета на околоземную орбиту.

Герой России подтвердил, что плодотворное сотрудничество двух держав принесло заметные результаты и заявил о его дальнейшем развитии. Также он рассказал, что всегда мечтал увидеть египетские пирамиды, которые наблюдал только из космоса.

Будущие проекты

В преддверии Дня космонавтики Георгий Борисенко опубликовал поздравление на официальном аккаунте посольства. Дипломат заявил, что РФ и Египет продолжают партнерство в экономической и культурной сферах, а также областях научного познания.

«Важным направлением российско-египетского сотрудничества стал космос. Теперь мы занимаемся его освоением совместными усилиями. Это значит, что дело, которому посвятил жизнь Ю. А. Гагарин, продолжается», — написал глава диппредставительства.

Генеральный директор Египетского космического агентства Мохаммед Эль-Кусси подтвердил, что Москва и Каир планируют новые проекты на околоземной орбите. Он заявил, что Роскосмос предложил осуществить спецподготовку местного космонавта. По его словам, стороны уже провели необходимые исследования и ждут утверждения документов.

«В настоящее время мы находимся на стадии подписания соглашения между правительствами Египта и России. Оно включает обмен опытом и визиты экспертов ведомства для передачи знаний североафриканским инженерам», — рассказал глава компании.

Москва и Каир имеют почти вековую историю сотрудничества. За это время космические проекты переживали активное развитие или оказывались на паузе. Однако заявления официальных представителей государств демонстрируют, что державы не намерены останавливать совместное освоение Вселенной.