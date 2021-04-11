Судан сформирует группу быстрого реагирования для поддержания безопасности в Дарфуре

Хартум, 11 апреля. Судан решил развернуть совместные силы, включающие бывших повстанцев, в Дарфуре для поддержания стабильности и защиты гражданского населения.

Эти действия направлены на предотвращение племенного насилия в регионе. Поводом для экстренного заседания под председательством главы Суверенного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана стал недавний инцидент в Эль-Генейне, в результате которого погибли 137 человек и 221 получил ранения.

Министр обороны генерал-лейтенант Ясин Ибрагим разработал и озвучил ряд решений для стабилизации напряженной ситуации в Восточном и Западном Дарфуре.

«Следует сформировать группу быстрого реагирования из регулярных войск и всех сторон, подписавших мирное соглашение, способную мгновенно вмешаться в межплеменной конфликт для поддержания безопасности в регионе», — сообщил глава Минобороны.

Помимо образования спецподразделения, Ясин Ибрагим объявил о возобновлении кампании по сбору оружия и принятии необходимых мер по предотвращению вооруженных столкновений в городах на западе страны.

Предложение также включает усиление пограничного контроля, особенно после сообщений о переброске автоматов и пистолетов из Чада в Судан.

Глава Минобороны добавил, что профильные ведомства проведут необходимые следственные мероприятия по нападению на граждан в Эль-Генейне штата Западный Дарфур и привлекут к ответственности всех виновных.

«Независимое, беспристрастное и тщательное расследование этих актов насилия начнется без промедления. Необходимо наладить эффективные процессы подотчетности, чтобы проложить путь к подлинному примирению», — закончил выступление Ясин Ибрагим.

По итогам заседания Аль-Бурхан одобрил предложения министра обороны и назвал обеспечение безопасности гражданского населения приоритетной задачей правительства и вооруженных группировок, подписавших мирный Джубинский договор. Совместными усилиями им удалось стабилизировать ситуацию в южной провинции Белый Нил.