Адвокат Сарычев оценил, на сколько могут посадить подругу Тарзана

Измена — не преступление и не влечет за собой административную ответственность. Об этом в беседе с ФАН рассказал адвокат Андрей Сарычев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что певица Наташа Королева заявила о грядущих судебных разбирательствах с девушками, которые вместе с шоуменом Сергеем Глушко (Тарзаном) посещали дом артистки во время ее отсутствия.

«Ему ничего грозить не будет, поскольку он деньги не крал. Ему теоретически могло бы что-то грозить, если бы он привел человека с целью украсть что-нибудь, принадлежащее его супруге. Но такого не было. ˂…˃ Измена — поступок не уголовный и не административный. Это частное дело. Гости пришли в дом по приглашению хозяина. Для каких целей — неважно», — сообщил юрист.

Андрей Сарычев отметил, что инцидент с пропажей у звезды ценностей подпадает под конкретную классификацию.

«Это ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Там есть несколько частей. Если кража совершена группой лиц по предварительному сговору или с причинением значительного ущерба, тогда ответственность больше», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он поделился мнением, какие последствия могут грозить певице Милане Миломановой, подозреваемой в хищении ценностей у Наташи Королевой.

«Поскольку было сообщено о краже 3000 евро и драгоценностей на 5 млн рублей, то это — особо крупный размер. Тогда мы можем предполагать, что ответственность наступит по п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»), что предусматривает наказание лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», — подытожил адвокат.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о задержании Миланы-Екатерины Некруц, также известной как Милана Миломанова, по подозрению в хищении денег и украшений у Наташи Королевой.