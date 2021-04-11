В Албании перехватили груз кокаина в бананах из Эквадора

Дуррес, 11 апреля. Власти Албании перехватили груз кокаина, прибывший из Эквадора на грузовом корабле, и арестовали двух менеджеров компании, занимающейся импортом бананов. Сообщение об этом появилось в официальном Facebook полиции.

Груз из 143 кг кокаина задержан в албанском порту Дуррес — во время первичного сканирования сработал сигнал тревоги. Для подробной проверки вызвали представителя заказавшей бананы компании Masabi Fruits Клайди Хибараку.

«В ходе тщательной проверки контейнера с бананами, который отправили из порта Гуаякиля в Эквадоре транзитом порт Джоя-Тауро в Италии в Албанию, заказанный компанией из Тираны. Сотрудники полиции и таможенной службы обнаружили в потолке контейнера упаковки, в которых, предположительно, спрятали кокаин», — сообщила полиция.

Хибараку арестовали. Позже задержали еще одного сотрудника компании, Эрйона Пети, который приходится Хибараку двоюродным братом. Задержанные категорически отрицают причастность к наркотрафику. Бананы из стран Латинской Америки они возят уже пять лет.

Албанская полиция подозревает, что кокаин, прибывший в Дуррес, принадлежит трем различным криминальным группировкам, которые не называются. Проводится проверка мобильных телефонов и документации компании Masabi Fruits.

Another day and another container with 200kg of Cocaine shipped in #ecuador with banana were seized by #albanian police at #durres port. Cocaine packages had the picture of Pablo Escobar. 2 people arrested and investigation continue. pic.twitter.com/Dt3ZBVUAIf — Muhamed Veliu (@MuhamedVeliu) April 10, 2021

Албанский порт Дуррес — крупный центр наркотрафика в Средиземноморском регионе. Здесь полиция регулярно перехватывает грузы кокаина и других наркотиков, прибывающие на кораблях из стран Латинской Америки. Этот товар в дальнейшем через Косово переправляется в страны Центральной и Западной Европы — прежде всего, в Нидерланды, Германию и Великобританию.

Десять дней назад здесь же в Дурресе полиция перехватила 49 кг эквадорского кокаина в грузе бананов для компании Exolamax. Владелец компании Селим Чекай был арестован, хоть и утверждал, что заказывал только бананы. Он — отец Арбера Чекая, который в сентябре 2020 года получил 14 лет тюрьмы за ввоз 613 кг колумбийского кокаина с грузом бананов. Селим создал новую банановую компанию всего через три недели после ареста сына.