В Албании перехватили груз кокаина в бананах из Эквадора

Дуррес, 11 апреля. Власти Албании перехватили груз кокаина, прибывший из Эквадора на грузовом корабле, и арестовали двух менеджеров компании, занимающейся импортом бананов. Сообщение об этом появилось в официальном Facebook полиции.

Груз из 143 кг кокаина задержан в албанском порту Дуррес — во время первичного сканирования сработал сигнал тревоги. Для подробной проверки вызвали представителя заказавшей бананы компании Masabi Fruits Клайди Хибараку.

Хибараку арестовали. Позже задержали еще одного сотрудника компании, Эрйона Пети, который приходится Хибараку двоюродным братом. Задержанные категорически отрицают причастность к наркотрафику. Бананы из стран Латинской Америки они возят уже пять лет.

Албанская полиция подозревает, что кокаин, прибывший в Дуррес, принадлежит трем различным криминальным группировкам, которые не называются. Проводится проверка мобильных телефонов и документации компании Masabi Fruits.

Another day and another container with 200kg of Cocaine shipped in #ecuador with banana were seized by #albanian police at #durres port. Cocaine packages had the picture of Pablo Escobar. 2 people arrested and investigation continue. pic.twitter.com/Dt3ZBVUAIf