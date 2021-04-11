Президентские выборы пройдут в Перу 11 апреля

Лима, 11 апреля. Президентские выборы и голосование за кандидатов в депутаты конгресса и губернаторов состоятся в Перу 11 апреля.

Гражданам предстоит выбрать 130 парламентариев законодательного органа власти, главу государства и 25 губернаторов. На территории Перу будут функционировать 12 тысяч избирательных участков. Они откроются в 15:00 по московскому времени. В голосовании имеют право принять участие более 25 млн жителей.

Как стало известно ранее, дочь бывшего лидера страны Кейко Фухимори возглавила гонку за президентское кресло.

Опросы среди граждан Перу показали, что больше всего население хочет улучшить экономическое положение страны за счет работы нового президента.