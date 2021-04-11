Отец Началовой ответил на критику поклонников после выступления внучки Веры

Москва, 11 апреля. Виктор Началов заявил, что не планирует делать из внучки Веры Алдониной копию ее матери Юлии Началовой. Он подчеркнул, что у девочки своя творческая судьба.

Дочь Началовой Вера Алдонина ранее выступила в программе «Модный приговор». Школьница исполнила песню из репертуара покойной родительницы «Герой не моего романа».

В Сети разгорелась жаркая дискуссия о будущем Веры. Пользователи считают, дедушка с бабушкой якобы усиленно «ваяют» из внучки артистку. Виктор Началов ответил на эту критику, заявив, что неизвестно, как все сложится у Веры.

«Жизнь покажет. Человек она, безусловно, творческий. И, конечно же, они с матерью похожи и внешне, и тембром голоса. Они же родные люди», — заметил он в интервью «Вечерней Москве».

Ранее сообщалось, что выступление Веры Алдониной довело участников «Модного приговора» до слез. Гости в студии заметили, что 14-летняя Вера очень изменилась и стала очень похожа на мать.

Приглашенный судья проекта Юрий Николаев, который долгие годы дружил с Началовой, подарил девочке игрушечного тигренка. Он пояснил, что эта игрушка была талисманом певицы.