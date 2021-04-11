Астрономы зафиксировали трех самых быстрых вращающихся коричневых карликов

Вашингтон, 11 апреля. Ученые засекли трех коричневых карликов, которые вращаются с рекордно быстрой скоростью. Заметить небесные тела удалось с помощью космического телескопа НАСА Spitzer.

Диаметр быстрейших коричневых карликов примерно равен Юпитеру, однако их масса больше этой планеты в 40–70 раз. По мнению ученых, скорость этих небесных тел составляет примерно 45% от критической, которая необходима для начала распада карлика.

Самый быстрый из них полностью оборачивается вокруг своей оси, в то время как пятая от Солнца планета совершает десять оборотов за это же время. Крупнейший из этих коричневых карликов вращается со скоростью 100 км в секунду.

Млечный Путь может перестать существовать через один-два миллиарда лет. Причиной его гибели может стать вскипание океанов и нагревание Солнца. Через сотни триллионов или даже квадриллионов лет после гибели всех небесных тел в космосе останутся только коричневые карлики.