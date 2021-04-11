Пьяный чиновник пострадал в лобовой аварии под Челябинском

Челябинск, 11 апреля. По предварительным данным, глава сельского поселения попал в аварию. Тест выявил наличие алкоголя в его крови.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, участие в котором, как предполагается, принял служебный автомобиля главы Луговского сельского поселения, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел вечером 10 апреля.

Машина марки KIA столкнулась с встречным автомобилем — его водитель был доставлен в больницу. За рулем иномарки находился чиновник, который вскоре прошел медицинское освидетельствование. Результаты теста показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На гражданина был выписан административный протокол по соответствующе статье.