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Пьяный чиновник пострадал в лобовой аварии под Челябинском

Пьяный чиновник пострадал в лобовой аварии под Челябинском

Челябинск, 11 апреля. По предварительным данным, глава сельского поселения попал в аварию. Тест выявил наличие алкоголя в его крови.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, участие в котором, как предполагается, принял служебный автомобиля главы Луговского сельского поселения, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел вечером 10 апреля.

Машина марки KIA столкнулась с встречным автомобилем — его водитель был доставлен в больницу. За рулем иномарки находился чиновник, который вскоре прошел медицинское освидетельствование. Результаты теста показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На гражданина был выписан административный протокол по соответствующе статье.

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