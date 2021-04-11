Российские наблюдатели отметили высокий уровень подготовки референдума в Киргизии

Бишкек, 11 апреля. Российские наблюдатели отметили хорошую организацию конституционного референдума в Киргизии. Об этом заявила член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.

По словам сенатора, представители Москвы смогли самостоятельно убедиться в прозрачности процесса голосования.

«Сегодня и ЦИК, и территориальная избирательная комиссия проделали огромную работу, которая обеспечила высокий уровень подготовки и проведения референдума», — сообщила Ковитиди.

Политик добавила, что все зафиксированные в ходе голосования замечания и нарушения являются несущественными. Они никак не повлияют на итоги референдума.

Как стало известно ранее, Соединенные Штаты намерены устроить цветную революцию в Киргизии.