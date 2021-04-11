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Доктор фармацевтических наук объяснил, как правильно придерживаться поста

Доктор фармацевтических наук объяснил, как правильно придерживаться поста

Москва, 11 апреля. Придерживаясь поста или диеты, можно легко навредить организму. Как не допустить этого, рассказала профессор Татьяна Киселева.

Переход на растительную пищу активизирует процесс липолиза — расщепления жиров, что приводит к появлению симптомов интоксикации. В этом случае нужно пить чай с добавлением различных трав, например, спорыша, мяты, мелиссы и некоторых других.

Не стоит полностью исключать из меню соленые продукты, посоветовала президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, доктор фармацевтических наук, профессор Татьяна Киселева в беседе с kp.ru. Желательно употреблять как можно больше пищевых волокон. Их можно найти в тушеной моркови и капусте, пареной репе и тыкве. Для профилактики застойных процессов в пост особенно важно уделять внимание движению.

Великий пост продлится до 1 мая включительно. Уже 2 мая православные христиане отпразднуют Пасху. Для традиции отказа от мясной пищи ранней весной характерны глубокие дохристианские корни. Она связана с земледельческим календарем.

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