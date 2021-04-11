Юнармейцы Забайкалья приступили к тренировкам для участия в военном параде к 9 Мая

Чита, 11 апреля. Совместная тренировка юнармейцев и военнослужащих роты почетного караула общевойсковой армии ВВО для участия в параде ко Дню Победы состоялась на плацу одного из военных городков.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в 2021 году в военном параде будут участвовать 150 членов Забайкальского регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Тренировка проходила на строевом плацу: ее проводили опытные военнослужащие роты почетного караула, которые уже принимали участие в военных парадах.

Юнармейцы отработали индивидуальные строевые приемы, в том числе с охолощенным оружием, и прохождение в составе пешей колонны. Отмечается, что участникам детско-юношеского движения будет доверено нести копию Знамени Победы.

Ранее в Архангельске прошел образовательный форум «Юнармии», в ходе которого были представлены проекты по патриотическому воспитанию.

В это же время ростовские юнармейцы получили возможность разработать талисман Армейских международных игр, передает «Царьград».