Названы причины ускорения темпов роста российского импорта

Москва, 11 апреля. Аналитики Райффайзенбанка объяснили ускорение темпов роста российского импорта в годовом выражении.

В первом квартале 2021 показатель продолжил увеличиваться. Рост импорта из стран дальнего зарубежья в Россию с учетом сезонности ускорился до 6,5% за март после февральских 4%. Также увеличивается стоимость ввезенных товаров в годовом выражении, пишет «Коммерсантъ».

«Ускорение темпов роста импорта в годовом выражении во многом объясняется эффектом низкой базы конца первого — начала третьего квартала 2020 года», — объясняют эксперты.

Тогда ввоз товаров сокращался на фоне коронавирусных ограничений. Помесячный рост аналитики банка связывают с повышением внутреннего спроса на фоне бюджетного стимулирования, а также с посткризисным восстановлением доли импорта во внутреннем спросе. На фоне роста экономических показателей планы по инвестициям должны наверстываться, что подразумевает опережающее восстановление доли импорта, говорится в материале.

Российское вино заменяет итальянское на прилавках магазинов. Около 60% ассортимента этого алкогольного напитка в крупных торговых сетях РФ представлены отечественными производителями. Тенденция будет лишь набирать силу в дальнейшем, уверены аналитики.