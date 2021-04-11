Владимир Макей рассказал о попытках иностранцев завербовать белорусских дипломатов

Минск, 11 апреля. Иностранные представители предпринимали попытки вербовки белорусских дипломатов за рубежом. Об этом рассказал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По словам министра, было несколько случаев, когда белорусских дипломатов и административно-технических сотрудников пытались завербовать в других странах.

«Но соответствующие лица оказались на высоте, проинформировали своих руководителей, и в результате мы были вынуждены предпринимать соответствующие действия по обеспечению их безопасности», — сказал Макей.

Глава МИД подчеркнул, что Минск не собирается афишировать похожие ситуации, однако всегда выражает ноты протеста другим государствам.

Как стало известно ранее, Владимир Макей раскрыл подробности будущей встречи президентов России и Белоруссии.