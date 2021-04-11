Политолог Марков назвал причины массового дезертирства из рядов ВСУ

Москва, 11 апреля. Минобороны Украины фиксирует увеличение случаев дезертирства в ВСУ на фоне переброски Россией войск к украинским границам. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

По его словам, большая часть случаев фиксируется в Донбассе. Так, из рядов 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, дислоцированной под Мариуполем, дезертировали 44 военнослужащих. При этом готовность участвовать в боевых действиях на востоке Украины выражают только 40% личного состава ВСУ.

«Как только пошла информация о настоящей концентрации настоящих российских войск, началось массовое дезертирство из самой мощной армии Европы», — написал Марков на своей странице в Facebook.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в последние месяцы командование ВСУ формирует ударную группировку вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе. При этом данные действия сопровождаются информационной кампанией. Позднее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что украинские силовики разместили порядка 50 единиц вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов в Донбассе.

Разведка ДНР обнаружила на позициях ВСУ боевые машины пехоты, самоходные зенитные установки и противотанковые пушки, передает «Царьград».