Новая система денежных переводов обеспечит жителям ЦАР доступ к финансовым услугам

Банги, 11 апреля. Центральноафриканские специалисты способствуют внедрению новейших технологий в жизнь республики. В скором времени граждане смогут с легкостью использовать различные сервисы.

#Centrafrique



Ce 9 avril à #Bangui Monsieur Mamadou Moustapha Ly, ingénieur informaticien analyste, a présenté la plateforme de transfert monétaire de paiement électronique dénommée « KETE CASH» pour faciliter aux clients l’accès rapide aux services financiers. pic.twitter.com/ikTbMMH4Z7 — Centrafrique-Info (@RCA_Info) April 9, 2021

Компьютерный инженер-аналитик Мамаду Мустафа Ли разработал новую платформу электронных денежных переводов. Он назвал свой проект «KETE CASH». Ожидается, что система должна обеспечить всему населению страны быстрый доступ к финансовым услугам.

Вооруженные силы ЦАР (FACA) разгромили «Коалицию патриотов за перемены» (CPC) и правительство теперь намерено сосредоточиться на восстановлении и развитии страны. Президент республики Фостен-Арканж Туадера уже открыл в столице Банги новое многоэтажное здание, которое станет штабом налоговой службы.

Кроме того, во время инаугурации центральноафриканский лидер отметил, что в рамках второго президентского срока он планирует обеспечить формирование сильной и надежной экономики.