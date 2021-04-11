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ЦАР

Новая система денежных переводов обеспечит жителям ЦАР доступ к финансовым услугам

Новая система денежных переводов обеспечит жителям ЦАР доступ к финансовым услугам

Банги, 11 апреля. Центральноафриканские специалисты способствуют внедрению новейших технологий в жизнь республики. В скором времени граждане смогут с легкостью использовать различные сервисы.

Компьютерный инженер-аналитик Мамаду Мустафа Ли разработал новую платформу электронных денежных переводов. Он назвал свой проект «KETE CASH». Ожидается, что система должна обеспечить всему населению страны быстрый доступ к финансовым услугам.

Вооруженные силы ЦАР (FACA) разгромили «Коалицию патриотов за перемены» (CPC) и правительство теперь намерено сосредоточиться на восстановлении и развитии страны. Президент республики Фостен-Арканж Туадера уже открыл в столице Банги новое многоэтажное здание, которое станет штабом налоговой службы.

Кроме того, во время инаугурации центральноафриканский лидер отметил, что в рамках второго президентского срока он планирует обеспечить формирование сильной и надежной экономики.

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