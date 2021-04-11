Комитет ГД по образованию и науке предложил поднять стипендии

Москва, 11 апреля. Студенты в России должны получать стипендию, соразмерную прожиточному минимуму. Такое предложение вынесли депутаты Госдумы.

Члены комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко и Олег Смолин заявили о важности поддержания социальных лифтов в российских вузах, значимости увеличения стипендий и числа бюджетных мест. Об этом сообщает URA.RU.

«В каждом регионе должна быть своя стипендия, но не ниже прожиточного минимума», — подчеркнул Онищенко.

Смолин обратил внимание, что неоднократно обращался с такими инициативами, однако их не принимали в правительстве. По его задумке, размер академической стипендии должен равняться 80% от регионального прожиточного минимума, что в среднем по России составит 10 тыс. рублей. Социальную же стипендию следует приравнять к региональному прожиточному минимуму.

В Россотрудничестве ранее сообщили об увеличении числа квот на обучение африканских студентов в вузах России, а также призвали поддержать иностранных молодых людей грантами и стипендиями.