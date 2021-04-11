Президент ЦАР посетил похороны бывшего министра иностранных дел республики

Банги, 11 апреля. Центральноафриканская Республика простилась с бригадным генералом Мишелем Салле. Похороны прошли в субботу, 10 апреля.

Власти ЦАР во главе с президентом Фостен-Арканжем Туадера приняли участие в церемонии прощания с военачальником. Лидер страны возложил венок, выполненный в цветах вооруженных сил (FACA), и от лица всего народа выразил признательность генералу, который посвятил жизнь служению республике.

Салле скончался 22 марта во французской больнице Блуа после длительной болезни. Он занимал ответственные посты в FACA и центральноафриканском правительстве. Салле возглавлял МИД, министерство водных ресурсов и МВД.

Ранее на этой неделе президент ЦАР Туадера провел в Банги открытие нового многоэтажного здания для налоговой службы. На церемонии присутствовали премьер-министр Фирмен Нгребада, члены правительства, дипломаты и мэр столицы.