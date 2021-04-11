Гаага, 11 апреля. Нидерландские журналисты сообщили о наличии тысячи перехваченных телефонных разговоров Сергея Дубинского, который проходит обвиняемым по делу о катастрофе MH17 на Украине.

По информации СМИ, записи телефонных переговоров, которые находятся у журналистов, были сделаны украинской спецслужбой. Из всех материалов 12 бесед уже обнародованы Совместной следственной группой (ССГ), которая выясняет причины трагедии 2014 года.

«Это тысячи разговоров являются частью расследования», — сообщили голландские журналисты.

Они считают, что телефонные записи якобы подтверждают «использование» ЗРК «Бук» в момент крушения самолета на Украине.

Западные представители продолжают настаивать на версии, что авиалайнер якобы был сбит ракетой ЗРК «Бук». Нидерланды не хотят брать во внимание тот факт, что Киев проигнорировал полное закрытие воздушного пространства в зоне боевых действий на Украине.

Технический эксперт Юрий Антипов ранее сделал вывод, что подстроенная авиационная катастрофа с рейсом MH17 является одним из трех этапов антироссийской спецоперации Запада. Первый — подготовка всех декораций политической драмы, непосредственно само крушение, а затем уже в качестве третьего этапа выступила форсированная пропаганда произошедшего.

Плюс ко всему специалист обратил внимание на загадочную статью в Bellingcat, которая появилась еще за несколько дней до трагедии с малайзийским самолетом.