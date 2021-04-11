Названа вероятная причина новой вспышки коронавируса в Индии

Нью-Дели, 11 апреля. Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Индии. Там за сутки выявили почти 132 тыс. больных COVID-19. Эксперты опасаются, что ситуация в стране выходит из-под контроля.

В Индии действовали одни из самых строгих в мире ограничений, связанных с коронавирусом. Однако в декабре страна вернулась к обычной жизни, так как ситуация с COVID-19 на тот момент стабилизировалась. Местные жители сняли маски, а власти страны одобрили проведение масштабных религиозных фестивалей.

Вероятно, что именно это спровоцировало новую вспышку коронавируса. Авторы публикации в The New York Times отмечают, что кампания по вакцинации населения от COVID-19 реализуется в Индии очень медленно. При нынешних темпах властям потребуется несколько лет, чтобы привить всех граждан.

В Индии ранее нашли эффективное против коронавируса растение. Речь идет о Cissampelos pareira L. Экстракт растения и его биоактивные соединения способны ингибировать репликацию SARS-CoV-2. Cissampelos pareira L может подавлять тяжелый респираторный синдром.