Чешский президент заявил о полном доверии «Спутнику V»

Прага, 11 апреля. Президент Чехии Милош Земан полностью доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в интервью чешским СМИ.

Земан также сообщил о своей готовности сделать прививку от заболевания российским препаратом. По словам чешского президента, он пройдет процедуру вакцинации от COVID-19 при наличии медицинских показаний.

Положительный результат теста на коронавирус получили 1,65 млн жителей Чехии с начала 2020 года. Порядка 1,4 млн человек уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась на территории страны в январе 2021 года.