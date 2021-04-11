Спасибо за выходной: десять тысяч человек в Саратове остались без холодной воды

Саратов, 11 апреля. Из-за проведения аварийных работ без холодной воды остались более десяти тысяч жителей города. В зону сниженного давления холодного водоснабжения вошли 48 многоквартирных и почти 500 частных домов. Завершить работы планируется до полуночи.



Жительница одного из домов в зоне отключения Тамара Иванова выразила резкое недовольство отсутствием воды. По ее словам, в последние несколько месяцев холодное и горячее водоснабжение в ее квартире выключали множество раз.

«Спасибо большое коммунальщикам за выходной. Никакого предупреждения не было, ничего. Просто выключили одномоментно воду, сначала текла тонкой струйкой, потом перестала совсем. Мы теперь сидим, охлаждаем тазы с горячей водой на балконе. Начиная с октября холодную воду отключали раз десять, горячую — раз пять. Никакого перерасчета за недополученные услуги, конечно, не делали», — отметила Тамара в разговоре с корреспондентом ФАН.

Ранее прокуратура заинтересовалась завышенными коммунальными счетами в Саратовской области. Вопрос взял на контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин.